Fotografka z Lublińca pomaga dzieciom robiąc im sesje zdjęciowe

Czesława Włuka, której zdjęcia pojawiają się i na łamach naszego tygodnika postanowiła zrealizować serię bezpłatnych sesji fotograficznych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Uzyskane w ten sposób zdjęcia mają pomóc dzieciom i ich rodzicom w zbiórkach środków na leczenie chociażby tych z 1 procenta podatku z deklaracji rocznej PIT.

- Fotografia to praca, a także moja największa pasja. Życie na szczęście pozwala się spełniać. Dzięki temu, że pracuję w Piekarni Ciastkarni Łubowski mogę robić to, co sprawia satysfakcję. Magda i Jasiu, właściciele piekarni, to ludzie otwarci na różne propozycje i pomoc innym. W okresie letnim miałam możliwość zacząć z moimi małymi modelami przygodę. Teraz w okresie Bożego Narodzenia robię część następną. Dzięki otwartości Magdy i Jasia mogłam zorganizować wystawę zdjęć dzieci w ich sklepie firmowym. Stworzyłam do tego ulotkę oraz film, bo prawie każde z nich potrzebuje naszej pomocy. Te fotografie mają nie tylko przykuć uwagę, ale także otworzyć serca na pomoc w „polerowaniu” tych cudnych, kruchych kryształów, by cieszyły nas swym wyjątkowym pięknem - mówi Czesława Włuka.