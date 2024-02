Lubliniec. Ostatki 2024. "Wodzenie niedźwiedzia". Tę tradycję kultywuje się m.in. we wsi Hadra

Zobacz ZDJĘCIA TUTAJ!

Wodzenie niedźwiedzia to stary, ludowy zwyczaj, kultywowany od kilkuset lat, oznajmiający koniec karnawału. Centralną w nim postacią jest Niedźwiedź, Policjant prowadzący korowód, a także Baba, zbierająca do koszyka podarki od gospodyń za taniec z Niedźwiedziem i Śmierć, która na koniec wodzenia - czyli po obejściu wiosek - symbolicznie zabija Niedźwiedzia. Obecnie zwyczaj ten kultywowany jest na Górnym Śląsku i na Opolszczyźnie. W powiecie lublinieckim tradycję tę podtrzymują mieszkańcy gminy Herby, którzy po kilku latach przerwy znów wrócili do organizowania tego wydarzenia. Podczas "wodzenia niedźwiedzia" zbierano też pieniądze na szczytny cel.