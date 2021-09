Wycieczki rowerowe do 46 km od Lublińca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Lublińca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 46 km od Lublińca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Lublińcu ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Lublińcu ma być 19°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 37,71 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 860 m

Suma zjazdów: 862 m

Trasę rowerową mieszkańcom Lublińca poleca Woytekw75

Dzisiaj pokręcone po aglomeracji - trasy głównie asfaltowe odwiedzając kolejne ciekawe miejsca związane z przemysłem i historią . Nie obyło się również bez "łażenia po krzakach" ale u mnie to już chyba normalne.

