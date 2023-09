Woźniki. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z pow. lublinieckiego rywalizowały na Spartakiadzie. Zobacz ZDJĘCIA

- Ochotnicze Straże Pożarne mają co raz lepszy sprzęt, państwo o nie dba, ale potrzeba do tego przygotowanych przyszłych strażaków. Otrzymują one specjalne dotacje, ale są dalsze plany tych dofinansowań, dofinansowywane są także obozy strażackie. Jest szereg działań finansowych i organizacyjnych, które tych młodych ludzi wspierają - mówi Andrzej Gawron, poseł na Sejm RP.