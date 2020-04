W Woźnikach rozpoczęła się akcja dezynfekcji przestrzeni publicznej

Urząd Miejski w Woźnikach rozpoczyna dezynfekcję wiat, ławek, terenu wokół przystanków oraz innych newralgicznych miejsc w przestrzeni publicznej. Działania będą przeprowadzone na terenie całej gminy.

Dezynfekcję będzie przeprowadzała wyznaczona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Odkażanie będzie prowadzone metodą opryskową, płynami mającymi działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. To środki medyczne, bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

- Działania te mają poprawić bezpieczeństwo i zminimalizować potencjalne zagrożenie zarażenia koronawirusem. Staramy się zapobiegać roznoszeniu wirusa w miarę naszych możliwości. Dezynfekcja będzie ponawiana w miarę potrzeb. Pamiętajmy przy tym, że w tym okresie najlepiej zostać w domu – mówi burmistrz Woźnik Michał Aloszko.

Mieszkanka gminy zmarła z powodu koronawirusa

Przypomnijmy, że w poniedziałek 30 marca zmarła pierwsza ofiara koronawirusa w powiecie lublinieckim. To mieszkanka gminy Woźniki. Zmarła 70-latka była hospitalizowana w szpitalu zakaźnym w Tychach. – Pacjentka do szpitala w Tychach trafiła ze szpitala w Blachowni, w którym leczona była na ostrą niewydolność oddechową. Pobrane próbki do badania wykazały obecność koronawirusa w jej organizmie. Niestety, kobieta miała już szereg innych chorób, a wirus tylko pogłębił ciężki stan i przyczynił się do śmierci - poinformowała Alina Kucharzewska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.