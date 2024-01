Tygodniowy przegląd prasy 14.01.2024: Lubliniec, 7.01-13.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lublińca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Google odkrywa sekrety śląskich ulic! Kogo uchwycili w woj. śląskim? Przegląd zdjęć z 2023 roku i zapowiedź nowej aktualizacji Street View”?

Przegląd tygodnia: Lubliniec, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 "Google odkrywa sekrety śląskich ulic! Kogo uchwycili w woj. śląskim? Przegląd zdjęć z 2023 roku i zapowiedź nowej aktualizacji Street View Śląskie ulice pod lupą Google! W roku 2023 samochody google przez kilka miesięcy jeździły po poszczególnych miastach w woj. śląskim. Sfotografowały setki, jak nie tysiące ulic! Wszystko to z myślą o nowej aktualizacji popularnego Google Street View. Kogo zaskoczyły i uwieczniły w naszym regionie? 📢 Częstochowa. Studniówka 2024 w II LO im. Romualda Traugutta w hotelu Arche Częstochowski "Traugutt" rozpoczął symboliczne odliczanie stu dni do matury! Dwie grupy tegorocznych maturzystów zatańczyły pięknego poloneza na studniówce w hotelu Arche.

📢 Śląskie skrzyżowania pod kontrolą! Kamery rejestrujące jazdę na czerwonym świetle. Poznaj miejsca, gdzie są zainstalowane - lista 2024 Śląskie skrzyżowania pod kontrolą! W Polsce mamy już zainstalowane 33. rejestratory "łapiące: kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Część z nich, znajduje się w woj. śląskim! Ile dokładnie i gdzie? Sprawdź! Oto najnowsza lista 2024!

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Lubliniec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lublińcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie znaleźć najlepszego fryzjera w Lublińcu? Mieszkańcy miasta polecają salony, które zachwycają W Lublińcu nie brakuje fryzjerów. Są jednak takie salony lub fryzjerzy, których mieszkańcy upodobali sobie najbardziej. Zapytaliśmy mieszkańców, u kogo strzygą się i stylizują najchętniej.

📢 Manifestacja "Marsz Wolnych Polaków" w stolicy! Mobilizacja szeregów PiS w woj. śląskim. Około 100 autobusów wyruszyło na wydarzenie Za nami Marsz Wolnych Polaków - ZDJĘCIA. Manifestacja odbyła się w czwartek 11 stycznia po południu w Warszawie. Z woj. śląskiego na wydarzenie wyruszyło około 100 autokarów. Szacuje się, że z naszego regionu mogło do stolicy przyjechać około 10 tysięcy osób. Zobacz zdjęcia. 📢 Alarmujący wzrost zachorowań na grypę w woj. śląskim: Jedna osoba nie żyje! Tysiące chorych. Gdzie jest najgorzej? LISTA miast Grypa w woj. śląskim! Tysiące ludzi już choruje. Jedna osoba z powodu tej choroby zmarła w naszym regionie! Zobacz najnowsze dane z SANEPIDU. Sprawdź gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Publikujemy listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

📢 Śląskie maturzystki w pełnej krasie - Miss Studniówki 2024! Sprawdź, jak olśniewająco prezentowały się na swoim balu. Zobacz zdjęcia Miss Studniówki 2024 na Śląsku! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych. 📢 Dzwońce chętnie odwiedzą karmnik zimą. Czym nakarmić te ptaki? Ci mieszkańcy ogrodów i parków ładnie śpiewają, ale czasem robią awantury Dzwońce to niewielkie ptaki, które chętniej mieszkają w ogrodach i parkach niż lasach. Mają przyjemny głos, a wiosną można podziwiać tańce godowe samców. Zobacz, jak wygląda dzwoniec, co jada i czym go nakarmić, gdy odwiedzi karmnik zimą.

📢 9 zaginionych miejsc, których nie ma już na mapach. Europejska Atlantyda, największy wodospad świata i inne cuda, stracone na zawsze Czy może zniknąć miasto, wyspa, spory kawałek Europy albo nawet całe morze? Okazuje się, że z powierzchni Ziemi wyparowało wiele niezwykłych miejsc, niektóre z nich z dnia na dzień. Co się z nimi stało? Zapraszamy do galerii, w której poznacie los 9 miejsc – cudów przyrody lub dzieł człowieka – które bezpowrotnie zaginęły i nigdy nie będziecie mogli ich odwiedzić. Ich fascynujące historie na pewno was zaskoczą! 📢 TAKIE fury na licytacjach komorniczych w styczniu! Jaguar, Bentley, GMC, Kia Stinger... Ceny od 450 zł! Oto 15. najciekawszych ofert MOTORYZACJA. Na styczniowych licytacjach komorniczych pojawiło się wyjątkowo sporo interesujących samochodów. Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Bentley Continental, Jaguar XJ, Kia Stinger, Volvo XC60... Są też te bardziej dostępne jak Dacia Duster czy Opel Astra. Prezentujemy w galerii zdjęciowej 15. najciekawszych ofert ze stycznia 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od 450 zł. i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!

📢 Za oknem silny mróz - jest ostrzeżenie IMGW! A jak Grażyna i Janusz radzą sobie z mrozami? Zobaczcie te MEMY... i nie idźcie w ich ślady! Zobacz te MEMY. W woj. śląskim wciąż mamy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami! Ostrzeżenie IMGW ws. silnych mrozów zostało przedłużone o jeden dzień. - Zobacz MEMY. A co na to internauci? Zobaczcie te MEMY. 📢 Piękne panie ze śląskich klubów. W 2023 r. to one rządziły na parkietach. ZDJĘCIA z Gliwic, Katowic, Rybnika, Bielska... Zachwycają urodą! Za nami rok 2023, który obfitował w imprezy w woj. śląskim... na których nie brakowało pięknych pań. Co weekend w klubach w naszym regionie bawiły się setki, jeżeli nie tysiące, fanów świetnej zabawy. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów.

📢 Fatalna jakość powietrza w woj. śląskim! Miernik wskazywał "ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA". Gdzie powietrze było najgorsze? W środę 10 stycznia mieliśmy do czynienia w woj. śląskim z TRAGICZNĄ jakością powietrza! Były miasta w naszym regionie, w których na miernikach online pojawiły się komunikaty "ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA"! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało sms-em ALERT do mieszkańców wybranych miast z ostrzeżeniem w tej sprawie! Gdzie było najgorzej? Sprawdź. Publikujemy listę 18. miejsc w województwie, gdzie jakość powietrza jest dziś najgorsza! 📢 Najmroźniejszy poranek tej zimy za nami! Ile wskazały termometry w woj. śląskim? Zobacz te ZDJĘCIA! Tak mroźnego poranka nie było jeszcze tej zimy! W woj. śląskim obowiązuje ostrzeżenie ws. SILNYCH MROZÓW! Poprosiliśmy o poranku naszych internautów, o zdjęcia ich termometrów - otrzymaliśmy fotografie z kilkudziesięciu miast i wiosek w woj. śląskim. Zobaczcie to! Zimno już się robi od samego patrzenia...

📢 Zachwycające metamorfozy w woj. śląskim. Był WSTYD... a teraz są PEREŁKI! Zobacz zdjęcia PRZED i PO Zachwycające metamorfozy w woj. śląskim! W ostatnich lata, wiele budynków w woj. śląskim przeszło spektakularne przemiany. Z miejsc zapuszczonych, zapomnianych... przeżywają teraz drugą młodość. Oczywiście, nie zawsze się to udaje. Kilka tygodni temu wyburzono np. blisko 170-letni dworzec kolejowy w Rydułtowach. W galerii prezentujemy zdjęcia efektownych metamorfoz "z suwakiem" - zobacz jak budynek prezentował się przed i po remoncie. 📢 Najlepsze MEMY po Balu Sportowca Roku 2023. Iga Świątek wygrywa. Kibice komentują wyniki plebiscytu i wbijają szpilkę Lewemu SPORT. Iga Świątek wygrała w Plebiscycie na Sportowca Roku 2023. Robert Lewandowski znalazł się poza dziesiątką. Internauci zareagowali jak zawsze. Zobaczcie najlepsze memy poświęcone rywalizacji tych gwiazd.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.