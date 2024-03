Przedszkola w Lublińcu. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Lublińcu?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Lublińcu?

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. W niektórych przypadkach może mieć 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć placówka.

Rekrutacje do przedszkoli trwają zwykle w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.