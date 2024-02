Lubliniec. EthosEnergy Poland ufunduje stypendia dla uczniów ZSOT. Umowa już podpisana!

Każdy uczeń po zakończeniu miesięcznej praktyki w Spółce otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 650 zł. Stypendium może być podwyższone na wniosek ucznia do kwoty 1100 zł w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów. Należą do nich: średnia ocena z wszystkich przedmiotów na poziomie 4,0, co najmniej dobra ocena zachowania i co najmniej dobra ocena wystawiona przez instruktora praktycznej nauki zawodu, a także 100% frekwencja na praktyce. Na wysokość stypendium ma także wpływ uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna zakładowego.

Dla uczniów ZSOT oferta zakładu EthosEnergy stanowi ogromne wyzwanie. Regulamin programu stypendialnego obejmuje umiejętności wysoko cenione na rynku pracy: zaangażowanie w naukę zawodu, umiejętności fachowe (m. in. czytanie rysunku technicznego, posługiwanie się narzędziami pomiarowymi), a także frekwencję i punktualność, które dla pracodawcy są wyznacznikiem sumienności i motywacji do samorozwoju.

Kształcenie w zawodzie technika mechanika należy do najtrwalszych tradycji ZSOT. Szkoła wypuszcza rokrocznie na rynek pracy kilkunastu - kilkudziesięciu fachowców. Znajdują oni zatrudnienie w zawodzie i zasilają kadry przedsiębiorstw lokalnych, krajowych i działających międzynarodowo, jak EthosEnergy S.A. Szkoła realizuje także praktyki zagraniczne, starając się przyciągnąć do tej niełatwej, ale bardzo poszukiwanej specjalności. Stale rozwijana jest baza sprzętowa w pracowniach zawodowych.