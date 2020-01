Orszak Trzech Króli 2020 w Lublińcu. Zobacz ZDJĘCIA.

Orszak w Lublińcu, podobnie jak w ubiegłych latach, podzielony został na trzy strumienie, które wyruszyły o tej samej porze z trzech różnych miejsc, aby połączyć się w jeden wielobarwny korowód na lublinieckim Rynku. Potem cały orszak udał się na plac przed Kościołem pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Wszyscy zebrani tego dnia uczestniczyli w uroczystej mszy świętej.

Trzech Króli 2020. Uroczystość Objawienia Pańskiego

O ile orszak jest tradycją bardzo świeżą, to uroczystość Objawienia Pańskiego należy do najstarszych. W Kościele wschodnim Objawienie Pańskie świętowano już w III wieku (o około sto lat wcześniej niż Boże Narodzenie), ale pamięć o przybyciu mędrców do Betlejem musiała być jeszcze starsza, skoro już w II wieku biskup Lyonu, św. Ireneusz dokonał teologicznej interpretacji ich darów. Złoto uznał za oznakę królewskiej godności Chrystusa, kadzidło - za symbol jego bóstwa, a mirra - drogocenny lek uśmierzający ból i leczący rany - miała zapowiadać cierpienie i śmierć Chrystusa na krzyżu.