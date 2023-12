Lubliniec. Znaleźli ,,12 sposobów na zdrowie’’

Uczestnicy co miesiąc na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Miejskiego Domu Kultury znajdywali nową zagadkę. Następnie ze zdjęciem lub namalowanym obrazkiem, będącym odpowiedzią kierowali się do Galerii pod Glinianym Aniołem po kolejne stemple na planszy. Każdego miesiąca był to inny ,,sposób na zdrowie’’.

W holu Miejskiego Domu Kultury dyrektor Karina Gatner nagrodziła tych najwytrwalszych uczestników upominkami i pamiątkowymi dyplomami. Po uroczystym wręczeniu nagród nadeszła pora na niespodziankę. Na warsztaty uczestników zabawy zaprosiła prowadząca Monika Klimza-Gryc. Drewniane domki z reniferkiem dostały kolorów.