Lubliniec. Nowoczesne metody ochrony przeciwpożarowej w lasach Nadleśnictwa Lubliniec

- W naszym nadleśnictwie obserwatorów na wieżach przeciwpożarowych trzy lata temu zastąpiły kamery, a system ten sprawdza się bardzo dobrze - powiedział przedstawiciel Lasów Państwowych, zwracając uwagę na zastosowanie nowoczesnej technologii w ochronie przeciwpożarowej. Czas jednak pokazał, że sam system nie jest w stanie zastąpić człowieka. Dlatego też, na punktach alarmowo-dyspozycyjnych, codziennie pełnią dyżur pracownicy, którzy kontrolują na bieżąco to, co dzieje się w lesie.

Leśnicy w marcu rozpoczynają dyżury przeciwpożarowe i są w gotowości do podjęcia działań. W tym roku akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasów rozpoczęła się 20 marca.

Nowoczesne technologie w służbie ochrony przeciwpożarowej

Kamery zastępujące obserwatorów na wieżach przeciwpożarowych to jedno z wielu rozwiązań technologicznych, które zastosowano w Lasach Państwowych. - Na monitorach wyświetlany jest świetnej jakości obraz z kamer zamontowanych na wieżach. Osoby obsługujące PAD mogą obracać kamerami, a spory zoom zastępuje im tradycyjną lornetkę - tłumaczy Nadleśnictwo Lubliniec.

Dzięki temu, pracownicy punktów alarmowo-dyspozycyjnych mają możliwość obserwacji dużych obszarów lasu, co znacznie ułatwia wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Po wykryciu dymu, na miejsce kieruje się pracowników służby leśnej, którzy w terenie zweryfikują wystąpienie pożaru lub stwierdzą fałszywy alarm.

Współpraca z jednostkami straży pożarnej

Patrole naziemne i powietrzne

- W czasie długotrwałej suszy i wysokiego zagrożenia pożarowego system kamer i obserwatorów na wieżach uzupełniają patrole naziemne oraz powietrzne - informuje nadleśnictwo. To kolejny element systemu ochrony przeciwpożarowej, który pozwala na szybkie reagowanie w przypadku wykrycia zagrożenia.

System ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych

System ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych uchodzi za jeden z najlepszych na świecie. Pozwala wykryć wiele pożarów już przy najmniejszym ogniu, i ugasić je w zarodku. To efekt zaangażowania wielu osób i zastosowania nowoczesnych technologii, które pozwalają na skuteczną ochronę lasów przed pożarami. - Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniali strażacy z OSP i PSP - podkreślają w Nadleśnictwie Lubliniec.

Z kolei jak przypominają strażacy, ogromnym zagrożeniem o tej porze roku są przede wszystkim pożary traw. Przedwiośnie to czas, gdy nie ma jeszcze roślinności zielnej, a są suche trawy i inne rośliny. To stwarza dogodne warunki dla rozprzestrzeniającego się ognia. Nielegalne wypalanie traw przez niektórych właścicieli łąk i nieużytków może zatem doprowadzić do bardzo poważnego pożaru, który swoim zasięgiem obejmie także pobliski las. Dlatego leśnicy i współpracujący z nimi strażacy są w pełnej gotowości i nieustannie apelują o przestrzeganie przepisów, rozsądek i ostrożne obchodzenie się z ogniem.