Lubliniec: Ekshumacja zwłok polskiego żołnierza, który zginął 1 września 1939 roku. Jego ciało pochowano na Cmentarzu Wojskowym

– Bohaterska postawa nieznanego wojskowego, który bronił Ziemi Lublinieckiej staje się dla nas wzorem i przykładem, abyśmy potrafili do końca i ponad wszystko stawiać dobro naszego narodu. To również świadectwo i przypomnienie, że wspólnie mamy pracować i dbać o to, by nasza Ojczyzna mogła wzrastać w tych wartościach, które powierza nam Bóg i które zapisywane są na każdym wojskowym sztandarze, hasłem “Bóg, Honor, Ojczyzna” – podkreślał ks. Przemysław Tur, proboszcz Parafii Wojskowej w Lublińcu w wystąpieniu poprzedzającym modlitwę za dusze żołnierza i wszystkich poległych w walce o Wolną Polskę.

– Chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej za ich pracę i za to, że po wielu latach odnajdują szczątki żołnierzy, którzy bronili naszej Ojczyzny. Istotna jest również obecność przedstawicieli Jednostki Wojskowej Komandosów i lublinieckiego Hufca ZHP, którzy nieustannie dbają o pamięć i historię naszych żołnierzy. Jestem przekonany, że dzięki takim przedsięwzięciom mieszkańcy Ziemi Lublinieckiej pogłębią wiedzę o lokalnej historii, a ważny przekaz wynikający z dzisiejszej uroczystości będzie świadectwem naszej pamięci o Bohaterach, którzy poświęcili życie w obronie Ojczyzny – powiedział Joachim Smyła, Starosta Lubliniecki.

– To nie pierwsza ekshumacja na terenie Cmentarza Wojskowego w Lublińcu. To miejsce doskonale wpisuje się we wszelkie działania zmierzające do upamiętnienia tragicznych losów naszych Bohaterów. Dzięki takim inicjatywom podkreślamy ogromną wagę patriotyzmu – wartości bezcennej, która wielokrotnie nadawała kierunek właściwemu kształtowaniu się narodu polskiego – mówił Krzysztof Olczyk, Przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu.