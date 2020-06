Kiedy zmiana rozkładu Kolei Śląskich? Maturzyści z Herb godzinami czekają na pociągi arc

Z powodu pandemii koronawirusa i wynikającej z niej dość małej liczby pasażerów Kolei Śląskich, przewoźnik zdecydował o obcięciu części połączeń. Teraz, gdy sytuacja powoli wraca do normy, mieszkańcy alarmują, że rozkład jest zbyt okrojony. Co na to koleje?