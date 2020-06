Galeria pod Glinianym Aniołem w Lublińcu znów działa!

Od piątku, 5 czerwca, znowu można przysiąść na tarasie lub w środku Galerii pod Glinianym Aniołem. Miejsce jest czynne w zmienionych godzinach: od 12 do 18. Oczywiście w środku, jak i na zewnątrz obowiązuje tzw. reżim sanitarny.

Jak informuje Paulina Pielarz z Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, pracownicy galerii obsługują klientów w maseczkach, za specjalną pleksą. Stoliki są dezynfekowane po każdym gościu, który choć na chwilę przy nim przysiądzie. Na stołach, ustawionych w obowiązujących odstępach, dostępne jest menu - tak, by nie tworzyć sztucznego tłumu (a tym samym zagrożenia) przy składaniu zamówień. Warto wspomnieć, że przybywających do galerii gości również obowiązują konkretne zasady: należy zdezynfekować ręce przed zajęciem miejsca przy stoliku, maseczka nie obowiązuje tylko i wyłącznie przy stoliku - przechodząc do miejsca zamówienia czy do toalety należy zasłonić odpowiednio usta i nos.