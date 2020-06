Ceny owoców i warzyw wysokie, ale zaczęły spadać. Na targach wciąż sporo płacimy za truskawki, czereśnie, bób, ogórki i pomidory

Truskawki coraz tańsze

Choć ceny owoców i warzyw nie należą w tym roku do najniższych to jest pewna jaskółka nadziei, a mianowicie truskawki, które choć wciąż są drogie, to systematycznie tanieją. W środę ceny tych uwielbianych przez wielu owoców kształtowały się w Częstochowie, Lublińcu i Kłobucku następująco (na podstawie informacji od mieszkańców):

Lubliniec:

Dino Lubliniec 9,99 zł za kg promocja z gazetki,

stoisko pod Biedronką w Lublińcu od 7,9 do 10,99 zł za kg. (tydzień temu 12,99 zł stoisko i 17,99 zł sklep, a dwa tygodnie temu 20 zł kg).

truskawki prosto z pola 9 zł i 9,50 za kg

w Lisowie 8,50 za kg truskawek

wiejski sklep 8,99 za kg truskawek

Kłobuck:

truskawki duże 10 zł za kilogram,

mniejsze truskawki 8 zł za kilogram,

Częstochowa: