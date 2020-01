Budżet obywatelski w Lublińcu rozstrzygnięty. Które projekty zostaną zrealizowane?

Do realizacji zakwalifikowały się 4 projekty: Wybieg dla psów „Psia Baza Zachód” - liczba głosów ważnych - 198; Karuzela Integracyjna - liczba głosów ważnych - 170; Letnie Kino Lublinieckie - liczba głosów ważnych - 116; AED dla Twojego Serca - liczba głosów ważnych - 100.

Do głosowania dopuszczonych zostało w sumie 11 projektów: Letnie Kino Lublinieckie; AED dla Twojego Serca; Wybieg dla psów „Psia Baza Zachód”; Przystanek rowerowy; Rozbudowa parkingu przy ul. J. Szymały; Utwardzenie terenu przed budynkiem przy ul. Paderewskiego 14 w Lublińcu; Nagłe zatrzymanie krążenia – RATUNKU! (NZK); Akrobatyka dla dzieci i młodzieży; Karuzela integracyjna; Dziecięce marzenia. Głosowanie odbyło się przy pomocy platformy cyfrowej.

Zwycięski projekt to pierwsza tego typu inwestycja w Lublińcu. - Czworonogi w Lublińcu aktualnie nie mają miejsca, gdzie mogłyby się swobodnie wybiegać, bez smyczy, bez przeszkadzania tym, którzy nie przepadają za psim towarzystwem, a zarazem bez naruszania lokalnych zakazów, gdzie z psem wchodzić nie wolno. Lublinieckie psiaki potrzebują miejsca gdzie mogą się wyszaleć. Wybieg dla psów ma być wedle założeń dostępny przez cały rok. Byłaby to ogólnodostępna przestrzeń służącą wszystkim mieszkańcom Lublińca, którzy chcą zapewnić swoim pupilom niezbędną dawkę ruchu na świeżym powietrzu - czytamy w opisie projektu.

Obiekt o powierzchni ok. 2200 m kw. będzie wyposażony w kosze na śmieci, specjalne pojemniki na psie odchody, ławki dla właścicieli pupili, tor z przeszkodami do tresury i zabawy psów, uformowaną z ziemi skarpę, kłody drewna stanowiące naturalną przeszkodę do przeskoków oraz regulamin.