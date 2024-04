Wybory 2024. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Lublińcu. Zwycięstwo KWW Burmistrza Edwarda Maniury

W sumie na 5 komitetów startujących do Rady Miejskiej Lublińca oddano 8 626 głosów. Najwięcej zdobył komitet KWW BURMISTRZA EDWARDA MANIURY - 3 665 głosów (42,49%) to jednak mniej niż w wyborach w 2018 roku kiedy to komitet ten otrzymał 53.85%. Żeby rządzić, KWW Burmistrza Edwarda Maniury, będzie musiał zawiązać koalicję. Koalicję mogą też wspólnie stworzyć dotychczasowe kluby opozycyjne z nowymi klubami, które wejdą do rady.