Śląskie. Te obiekty są w Finale 28. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” - Kochcice, Katowice, Zabrze!

Żółty folwark - Rekonstrukcja i renowacja zabytkowej Gorzelni w Kochcicach Inwestor: Gmina Kochanowice Wykonawca: Zakład Usługowo Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. Nowe Miasto nad Wartą Autor projektu: Firma „TU” Tomasz Ulman Żarki Żółty folwark - Rekonstrukcja i renowacja zabytkowej Gorzelni w Kochcicach Żółty folwark - Rekonstrukcja i renowacja zabytkowej Gorzelni w Kochcicach Zabytkowa Gorzelnia w Kochcicach, która wchodzi w skład folwarku wybudowanego przez Ludwika von Ballestrema z 1903r. została poddana rekonstrukcji i renowacji. Obiekt posiada duże walory historyczne, architektoniczne (detale elementów kamiennych, ceglanych) oraz jest wpisany do rejestru zabytków. Ingerencja w istniejącą strukturę polegała na odtworzeniu i wydobyciu jego walorów wraz z dostosowaniem go do nowej funkcji i aktualnie obowiązujących warunków technicznych. W ramach istniejącej bryły wprowadzono do obiektu nową funkcję z zachowaniem i wyeksponowaniem istniejącej maszyny parowej. Żółty folwark - Gorzelnia będzie pełnić funkcję muzeum multimedialnego wraz ze stanowiskami interaktywnymi. Wystawa będzie przedstawiać historię rodu Ballestremów, organizację dawnego folwarku, procesy technologiczne gorzelni, obraz dawnych czasów - ludzie, stroje, kultura, święta i wiele innych ciekawych elementów. W budynku znajduje się również mała sala kinowa i kawiarenka.