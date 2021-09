Śląskie pieśni rozbrzmiały w siedzibie ZPiT "Śląsk" w Koszęcinie

Zadaniem Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludowych. Odbywający się od blisko 30 lat Przegląd jest festiwalem różnorodności pod względem repertuaru, kompetencji gwarowej i strojów.

W tym roku, założenia programowe Przeglądu w sposób szczególny odwoływały się do 100. rocznicy powstań śląskich i upamiętnienia walk o powrót Śląska do Polski w latach 1919 - 1921. Do Koszęcina przybyło około 350 uczestników.

Organizatorzy przeglądu: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Związek Górnośląski, TVS i Pałac Młodzieży w Katowicach, przy współpracy placówek kultury samorządów lokalnych.