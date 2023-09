Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu realizuje program unijny dofinansowujący staże

Z kolei osoby bezrobotne zainteresowane stażem lub pracami interwencyjnymi proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy do pok. 14, I piętro lub pod numerem telefonu: 34 350 60 84 / 34 350 60 85.

- Zachęcamy wszystkich pracodawców do składania wniosków o staże. Urząd organizuje obecnie projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla województwa śląskiego. Z projektu może przede wszystkim skorzystać grupa osób, która znajduje się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a więc osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, kobiety, osoby niepełnosprawne, czy osoby po 50 roku życia, ale i osoby młode między 18-29 roku życia - wylicza Agata Bitniok, specjalistka ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu.

PUP zaznacza, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o zorganizowanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat i deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych: do 6 miesięcy.

Pod koniec sierpnia 2023 roku stopa bezrobocia w powiecie lublinieckim wynosiła 5,4 proc. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2023 roku wyniosła 5,0 proc.. Było to tyle samo, co w poprzednim miesiącu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 783,5 tys. osób, czyli o 18,8 tys. mniej niż w maju 2023 roku. Według metodologii Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu 2023 roku wyniosła 2,7 proc.. Było to po Malcie drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w państwach wspólnoty wynosiła ona 5,9 proc..