Lubliniec. Budowa wiaduktu na Powstańców Śląskich w Lublińcu postępuje

- Chcielibyśmy, żeby inwestycja zakończyła się jak najszybciej. Dlaczego? Bo mamy kłopoty z ruchem. Mamy niewydolne skrzyżowanie kolejowo-drogowe na ulicy Częstochowskiej i objazd przez ulicę Droniowicką , ale parametry tej drogi są o niskim standardzie. Dlatego to jest kłopot dla mieszkańców. Oczywiście to jest wszystko czas. Mamy strefę po drugiej stronie torów kolejowych, do której mieszkańcy dojeżdżają, w związku z tym, to tworzy dużo problemów. Myślę jednak, że większość mieszkańców spodziewała się, że te problemy komunikacyjne będą większe. Perspektywa jest dobra, bo prace postępują. Chciałbym, żeby na święta Bożego Narodzenia wiadukt był, przynajmniej dla ruchu pieszego, udostępniony. Czy tak będzie? Nie wiem na pewno, zima nam w tym wypadku pomaga. Temperatury plusowe i brak brak śniegu powoduje, że prace postępują bardzo szybko. Mam nadzieję, że już w kwietniu pojawią się pierwsze elementy konstrukcyjne, bo przypomnę, że główne przęsło to 72 m długości. Droga będzie miała zupełnie inne parametry od wiaduktu, który został rozebrany. Nowy wiadukt będzie dwukrotnie szerszy od poprzedniego - dodał burmistrz Lublińca.

Nowy wiadukt będzie pełnił funkcję nie tylko praktyczną, czyli będzie służył kierowcom i pieszym, ale i ma być atrakcyjny architektonicznie, co podkreśli iluminacja składająca się z 18 reflektorów.