List otwarty burmistrza Lublińca Edwarda Maniury do posła Andrzeja Gawrona

Sytuacja w naszym powiecie w ostatnich tygodniach była bardzo poważna, dlatego włodarze Gmin i Powiatu podjęli decyzję o organizacji i finansowaniu wymazobusów, co szybko i skutecznie rozwiązało problem naszych mieszkańców oczekujących na badania. Dziś niestety już wiemy, że wyręczanie Państwa (administracji rządowej) w tym temacie nie będzie wiązało się z refinansowaniem ww. wydatków przez Pana Wojewodę, który reprezentuje rząd w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

“W związku z brakiem odpowiedzi na poprzednie pisma, postanowiłem w liście otwartym zwrócić Pana uwagę na narastające problemy samorządu terytorialnego, który dzisiaj właśnie obchodzi 30-lecie restytucji. W ostatnim zapytaniu skierowanym do Pana Posła, które pozostało bez odpowiedzi, zwracałem się w sprawie pomocy Państwa w walce z COVID-19. Pragnę przypomnieć, że kwestie zwalczania epidemii są przypisane administracji rządowej.

Treść Listu burmistrza Lublińca Edwarda Maniury do posła Andrzeja Gawrona:

Podobnie przedstawia się sprawa badań profilaktycznych na obecność wirusa wywołującego chorobę COVID-19, które należałoby wykonać pracownikom przedszkoli i szkół. Gminy, jeżeli zdecydują się na realizację takich badań, to muszą je sfinansować z własnych środków. Dlaczego takich badań nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia lub Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego? Chciałbym, aby ktoś udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Na początku maja br. Gminy otrzymały kolejny cios. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi poważny procent dochodów Gmin, za miesiąc kwiecień był mniejszy średnio o ponad 40% w stosunku do dochodów w ubiegłym roku (co w przypadku Lublińca stanowi zmniejszenie dochodów miasta o 1,16 mln zł.). Jednocześnie Minister Finansów obniżył gminom subwencję oświatową na 2020 rok – w przypadku Lublińca jest to kwota 228 tys. zł. Taka jest aktualna sytuacja, nie tylko lublinieckiego samorządu.