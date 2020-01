Ferie 2020 – co przygotował Miejski Dom Kultury w Lublińcu?

Kulturalne kombinacje

Dlaczego śląsko-japońskie? - zapytacie. Śląsk to nasze najbliższe otoczenie. W tej kulturze jesteśmy zanurzeni, w niej się poruszamy - ale ile o niej wiemy? Zajęcia w czasie ferii pozwolą dowiedzieć się więcej o śląskiej gwarze, tańcach ludowych, tradycjach, a nawet – o architekturze. Do Japonii sięgamy, bo w Lublińcu gościmy wolontariuszy z Kraju Kwitnącej Wiśni. I bezpośrednio od nich chcemy usłyszeć o kulturze na dalekim wschodzie. Co z tego powstanie? Kulturalne kombinacje! :)

Bliżej Śląska

Spotkamy się m.in. z Markiem Szołtyskiem – znawcą i krzewicielem gwary śląskiej, autorem książek takich jak: „Elementarz śląski”, „Ślązoczki piykne są” czy „Kuchnia śląska”. Kulturę naszego regionu przybliżać będziemy na zajęciach tanecznych i wokalnych, a na warsztatach artystycznych będziemy czerpać mocno z krajobrazu Górnego Śląska. Ciekawymi zajęciami na pewno będą te prowadzone przez Uniwersytet Rozwoju. Dzieci dowiedzą się, jak powstaje smog i dlaczego jest groźny dla naszego zdrowia. Wykonają nawet eksperyment, w którym sprawdzą stopień zanieczyszczenia powietrza!

Bliżej Japonii

Japońskie spotkania będą pełne opowieści o życiu codziennym w Kraju Kwitnącej Wiśni, edukacji, świętach i tradycjach. Swoimi doświadczeniami podzielą się wolontariusze – Risaki i Yosuke, a tłumaczyć z języka japońskiego będzie niezastąpiony Mirosław Błaszczak, były dyrektor Instytutu Polskiego w Tokyo.