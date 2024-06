Lubliniec. Za nami 9. edycja akcji "Twoje TAK ma ZNACZENIE"

Kolejna edycja wydarzenia ,,Twoje TAK ma ZNACZENIE’’ ponownie miała za zadanie uświadamiać mieszkańców Lublińca, że badania kontrolne nie są niczym strasznym. Hasło tegorocznej kampanii to ,,Nie bój się diagnozy i walcz”. Spektakl ,,Tu i teraz’’, do którego scenariusz napisała odpowiedzialna za reżyserię Agnieszka Raj-Kubat opowiadał różne historie przeciętnego człowieka, zdarzające się tuż obok - za ścianą, w sypialni, na spacerze. To historie, które zmieniają nasze podejście do życia i tym samym perspektywę patrzenia na świat. W myśl spektaklu w obliczu choroby człowiek przewartościowuje wszystko. Pozostaje wtedy tylko TU i TERAZ, ale także nadzieja i wiara w cud.

Teatr po Pracy jak zawsze zachwycił zgromadzoną publiczność. Łzy wzruszenia pojawiły się na twarzach widzów. Emocjonalny przekaz chwytał za serce, ale przede wszystkim dawał do myślenia. Jak można wywnioskować ze spektaklu, często boimy się diagnozy, ale tak naprawdę to czas odgrywa kluczową rolę w walce o zdrowie.

Obecność zaproszonych gości uświetniła całe wydarzenia, wokalistka Magda Steczkowska zachwyciła swoim niesamowitym głosem. Aktor Tomasz Ciacharowski oraz tancerz i choreograf Michał Piróg wcielili się w role bohaterów spektaklu.