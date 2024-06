Lubliniec. Dzień Dziecka w Lublińcu. Każdy mógł pokazać swojego hobby horse!

W sali kameralnej MDK odbyły się warsztaty artystyczne poprowadzone przez Monikę Klimzę-Gryc podczas których dzieci mogły stworzyć własnego konia na kiju i wziąć później udział w zawodach. Razem z Marzeną Zając zrobić można było piękny linoryt w kowbojskim stylu. Do wesołej zabawy porwali najmłodszych animatorzy Klementyna i Teodor z dzikiego zachodu z grupy Artystyczny Galimatias.

O godzinie 16:30 zaczęła się prawdziwa sportowa rywalizacja. M Horse Team przygotował zawody Hobby Horse w 4 kategoriach: Konkurs dla najmłodszych mini skoki max 30 cm, Konkurs 50-60 cm, Konkurs Top dla zaawansowanych – potęga skoku oraz Konkurs przebierany (strój wiosenny, kolorowy). Popisy uczestników były niesamowite, Hobby Horse to nie lada gratka dla wszystkich fanów jeździectwa. Dało się zauważyć z jakim profesjonalizmem biorący udział w konkursach podeszli do tematu i jak wielką frajdę im to sprawiało.