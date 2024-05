ZSOT w Lublińcu wygrywa w kolejnym rankingu najlepszych szkół!

Badanie uwzględniło nie tylko wyniki matury i egzaminów zawodowych, ale także wskaźniki EWD, czyli edukacyjną wartość dodaną – wyliczenie, z jakim potencjałem pierwszoklasiści wchodzą do szkoły, a z jakimi wynikami na egzaminach wychodzą.

Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych uzyskało 67 miejsce w Polsce (58 pkt) . II Liceum Ogólnokształcące - 729 miejsce (54 pkt). Kolejne lublinieckie placówki są o 200 do 1300 pozycji za ZSOT. W roku 100-lecia szkoły to prawdziwy powód do dumy.

- Celem edukacji w ZSOT nie są rankingi a tworzenie atmosfery i warunków do dobrego uczenia się uczniów - komentuje sukces dyrektor Joanna Walczak. - To, jak widać, sprawdza się u nas. Młodzież wybiera naukę w lublinieckim Kaziku, bo jest u nas fajna atmosfera, wspierający nauczyciele i życzliwość, które towarzyszą uczeniu się. Liczby budujące statystyki rankingu mówią o dobrym kierunku rozwoju szkoły, a edukacyjna wartość dodana, wskazująca na przyrost wiedzy i umiejętności naszych uczniów, jest potwierdzeniem naszej, tj. uczniów i nauczycieli, dobrej pracy.

Rzecz jasna – żadne rankingi nie oddają ani klimatu uczenia się, ani pozytywnej atmosfery, jakimi się szczyci szkoła. Ale miło jest, kiedy ktoś tak skrupulatnie jak WaszaEdukacja.pl wylicza osiągnięcia egzaminacyjne lublinieckiej placówki (maturalne i zawodowe). Za każdym wynikiem stoją przecież żywi ludzie i ich ciężka praca – uczniowie i ich nauczyciele.