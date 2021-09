Zmarł druh Krzysztof Zbączyniak. Budowniczy ośrodka harcerskiego w Kokotku

Dzisiaj rano na wieczną służbę odszedł druh Krzysztof Zbączyniak - harcerz, instruktor, wieloletni Komendant naszego Hufca, budowniczy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Kokotek" Hufca ZHP Lubliniec, Kawaler Orderu Uśmiechu i człowiek dla którego słowo "harcerstwo" i "Kokotek" było wszystkim... Nauczyciel i wychowawca... Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... - poinformował Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

Druh harcmistrz, Krzysztof Zbączyniak, od wielu lat związany był z Lublińcem, to ojciec harcerstwa tej Ziemi. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Od 1978r. zawodowo związany z Kombinatem PGR w Koszęcinie, gdzie był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Od 1990 r. pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu.

Jego prawdziwą życiową pasją było harcerstwo – od pierwszego obozu harcerskiego, w którym jako pięciolatek uczestniczył z rodzicami aż do śmierci. Był wieloletnim charyzmatycznym Komendantem Hufca w Lublińcu. Jednym z twórców Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, miejsca, które tętni życiem w środku lasu, miejsca o prawdziwym harcerskim wymiarze, które wychowało całe zastępy młodych oddanych idei polskiego skautingu.

Dzięki jego zaangażowaniu w 2008 roku reaktywowana została działalność harcerska w Oleśnie, czego efektem było powstanie w 2010 r. szczepu FENIKS. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, nagrodzonym medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem zasługi dla ZHP.