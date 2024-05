Zjawiła się setka ślicznych dziewczyn. Pokazały się w bikini, rozmawiały z jury... - za nami półfinał Miss Polonia 2024. Zobacz ZDJĘCIA

Zjawiła się setka ślicznych dziewczyn. Pokazały się w bikini, rozmawiały z jury... - za nami półfinał Miss Polonia 2024

W tej części konkursu doszło do pierwszych emocji. Wszystkie kandydatki, które przyjechały do stolicy, aby zawalczyć o prestiżowy tytuł, miały szansę na indywidualną rozmowę z członkami jury. Rozmowy były pełne emocji, ale także pokazały determinację i gotowość każdej z uczestniczek do walki o tytuł Miss Polonia 2024.