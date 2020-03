Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" szyje maseczki ochronne. Do kogo trafią?

Krawcowe Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny postanowiły, że będą szyły maseczki. Dostęp do tej formy ochrony jest obecnie mocno utrudniony. Nawet w szpitalach brakuje maseczek. Do kogo trafią zrobione przez zespół "Śląska" maseczki?

- Maseczki trafią w pierwszej kolejności do członków Zespołu i ich rodzin, ale już teraz rozeznajemy możliwości, by szyć dla polskiej służby zdrowia. Ogromne podziękowania składamy naszym Paniom, które na co dzień zajmują się naszymi kostiumami i podjęły się tego wyzwania. Pierwsze maseczki zostały wykonane między innymi z materiałów charakterystycznych dla regionu krakowskiego - poinformował ZPiT "Śląsk".

"Śląsk" zachęca do korzystania z kultury on-line

W związku z ograniczeniem bieżącej działalności instytucji kultury i rosnącym zainteresowaniem zasobami kultury drogą elektroniczną, "Śląsk" zachęca wszystkich miłośników Zespołu do śledzenia jego oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych, gdzie systematycznie będzie udostępniać materiały filmowe (najnowsze i archiwalne) oraz ciekawostki, wydawnictwa, konkursy i zadania dla dzieci z zakresu kultury regionalnej.