Zderzenie czołowe samochodów na DK 46 w Pawonkowie

Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia, okazało się, że doszło do zderzenia samochodów osobowych marki ford oraz skoda. Prawdopodobnie doszło do wymuszenia pierwszeństwa i w konsekwencji do zderzenia pojazdów.

Samochodami podróżowali tylko kierujący, którzy opuścili pojazdy o własnych siłach. Jeden samochód znajdował się częściowo na poboczu jezdni, a drugi poza drogą. Kierująca skodą została zabrana do szpitala.

Jak informuje lubliniecka straż pożarna, działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, kierowaniu ruchem oraz usunięciu płynów eksploatacyjnych z jezdni.

W akcji brały udział jeden zastęp JRG Lubliniec oraz dwa zastępy OSP Pawonków. Na miejscu działały też policja i pogotowie ratunkowe.