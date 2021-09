Wypadek na drodze między Lublińcem a Krupskim Młynem. Kierowca BMW dachował

W niedzielę 26 września około godziny 17 na odcinku drogi prowadzącej przez las między Lublińcem a Krupskim Młynem doszło do groźnego w skutkach wypadku.

- Kierowca BMW z nieustalonych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Poszkodowany kierowca został zabrany śmigłowcem LPR-u do szpitala w Częstochowie - mówi asp. Michał Sklarczyk z KPP w Lublińcu.

Przyczyny i szczegółowy przebieg zdarzenia ma ustalić postępowanie prowadzone w sprawie przez lubliniecką policję.

Wiemy, że to nie pierwsze w ostatnim czasie zdarzenie drogowe na tej trasie. Tydzień wcześniej na tym odcinku również doszło do dachowania samochodu osobowego. W tym przypadku jednak do zdarzenia miało się przyczynić zwierzę, które wybiegło z lasu.