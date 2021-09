Wypadek motocyklisty pod Pawonkowem. Lądował śmigłowiec LPR

O wypadku motocyklisty służby zostały poinformowane około godz. 7 rano w poniedziałek 20 września. Zdarzenie miało miejsce na 144 kilometrze drogi krajowej nr 46 w okolicach Gwoździan (gmina Pawonków).

Po przyjeździe pierwszego zastępu straży pożarnej i dokładnym rozpoznaniu sytuacji okazało się, że osoba biorąca udział w zdarzeniu jest poza drogą publiczną i znajduje się w przydrożnym rowie. Strażacy od razu przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy i zabezpieczenia miejsca zdarzenia ponieważ ruch na drodze o tej porze był bardzo duży.

Policja bada sprawę wypadku motocyklisty. - Faktycznie doszło do wypadku motocyklisty, który wjechał do rowu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR i zabrał mężczyznę do szpitala. W miejscu zdarzenia obowiązywał ruch wahadłowy, ale już został przywrócony - mówi asp. Michał Sklarczyk z KPP w Lublińcu.