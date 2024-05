Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Lublińcu

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w Polsce odbędą się już niedługo. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli oddać głos. Chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz zagłosować? Poniżej więcej szczegółów. Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Lublińcu, gdzie możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich możesz głosować.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Lublińcu

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Lublińcu. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Basen Kryty

adres: Powstańców Śląskich 42, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 4 Lubliniec Cmentarna

Chłopska

Czarnoleska

Dębowa

Inwestycyjna

Wawrzyna Kandory

Klonowa

Kopce

Korfantego

Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich

Na Łopian

Nowa

Jana Pieprzycy

Plac Sienkiewicza

Podmiejska

Pogodna

Pokoju

Powstańców Śląskich

Przemysłowa

Pusta

Robotnicza

Karola Szaforza

Tartaczna

Torowa

Żyzna

Miejski Dom Kultury

adres: Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 6 Lubliniec ulice : Dworcowa

Kilińskiego

Miarki

Ogrodowa

Paderewskiego od nr 9 do nr 11 nieparzyste i od nr 2 do nr 24 parzyste

Plac Kościuszki

Plebiscytowa

Poprzeczna

Tylna

płk. Stanisława Wilimowskiego

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy

adres: Sportowa 3, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 9 Lubliniec ulice : Azaliowa

Chabrowa

Chopina

Fiołkowa

Gajowa

Górnicza

Grzybowa

ks. kard. Augusta Hlonda

Aleksandra Kamińskiego

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego od nr 3 do nr 19 nieparzyste i od nr 10 do nr 14 parzyste

Karłowicza

Stefana Kisielewskiego

Hugona Kołłątaja

Krucza

Ks. Józefa Cebuli

Kwiatowa

Liliowa

Lisowicka

Makowa

Miętowa

Moniuszki

Elizy Orzeszkowej

Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 15 do nr 23A nieparzyste i od nr 6 do nr 8 parzyste

płk. Wacława Wilniewczyca

Poziomkowa

Bolesława Prusa

Rolnicza

Różana

Rumiankowa

Sarnia

Marii Curie Skłodowskiej

Sosnowa

Spokojna

Sportowa

Stanisława Hadyny

Storczykowa

Władysława Szpilmana

Świerkowa

św. Anny od nr 36 do końca

Karola Szymanowskiego

Urocza

Henryka Wieniawskiego

Wojciecha Kilara

Wymyślacz

Stanisława Wyspiańskiego

Zagłówek

Zielona

OSP

adres: Sokoła 13, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 1 Lubliniec ulice : Dr E. Cyrana, 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty

Głowackiego

Grunwaldzka

Krótka

ks. Rogowskiego

Ligonia

11 Listopada

Majdanek

Park Leśny

Plac Pawła Golasia

Sądowa

Sobieskiego

Sokoła

Stalmacha od nr 1 do nr 27 nieparzyste i od nr 12 do nr 28B parzyste

Staszica

Strażacka

Szkolna

Żwirki i Wigury

Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA-sala gimnastyczna

adres: Posmyk 5, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 3 Lubliniec ulice : Jania Góra

Harcerska

Kokotek

Kokotek Dworzec

Krupówka

Mała Cicha

Osiedle Leśnica

Osiedle Piłka

Osiedle Posmyk

Posmyk

Pusta Kuźnica

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Garści

adres: pl. Plac Konrada Mańki 9, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 5 Lubliniec ulice : Jana Cebulskiego

Cicha

Księdza Konstantego Damrota

Lompy

Mickiewicza

Niedurnego

Plac Cichy

Plac Kopernika

Plac Konrada Mańki

Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1

nr 2

nr 3 i od nr 5 do nr 13 nieparzyste

Promenada

Edyty Stein

św. Mikołaja

Targowa

Wąska

Przedszkole Miejskie Nr 1

adres: Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 8 Lubliniec ulice : Brzozowa

Bukowa

Cegielniana

Cisowa

Częstochowska od nr 35 do nr 87 nieparzyste i od nr 44 do nr 74 parzyste

Częstochowska od nr 91 do nr 97 nieparzyste i od nr 82 do nr 114 parzyste

Głogowa

Grabowa

Jagodowa

Jaśminowa

Jaworowa

Jesionowa

Jodłowa

Kasztanowa

Kochcicka

Kolejowa

ks. Pawła Misia

Lipowa

Malinowa

Modrzewiowa

Olchowa

Orzechowa

Polna

Słoneczna

Strzelecka

Topolowa

Wiśniowa

Wrzosowa

Przedszkole Miejskie Nr 4

adres: Wawrzyńca Hajdy 20, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 11 Lubliniec ulice : Cieszkowskiego

Cypriana Kamila Norwida

Aleksandra Fredry

Jagusia

Jana Brzechwy

Jedności

Kochanowskiego

Konopnickiej

ks. Szramka

Bolesława Leśmiana

Lipska Góra

Łąkowa

Parcelacyjna

PCK

Tomasza Ptaka

Reja

Reymonta

Rolna

Juliusza Słowackiego

Wiejska

Wincentego Witosa

Wawrzyńca Hajdy

Zaciszna

Żeromskiego

Przedszkole Miejskie Nr 8

adres: Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 10 Lubliniec ulice : 3 Maja

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Cichociemnych

Czesława Niemena

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego od nr 45 do nr 139 nieparzyste i od nr 44 do nr 112 parzyste

ks. Jana Dzierżonia

ks. Jana Urbaczki

Kubusia Puchatka

Stanisława Lema

Czesława Miłosza

Młyńska

Ojca Ludwika Wrodarczyka

Partyzantów

Pasieczna

Północna

Leopolda Staffa

prof. Władysława Szafera

Szarych Szeregów

Tuwima

Uchodźców

Wisławy Szymborskiej

Zachodnia

Zjednoczenia

adres: Stalmacha 12, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 2 Lubliniec ulice : Biała Cegielnia

Biała Kolonia

Dolna

Gruntowa

Karolinki

Leśna

Łowiecka

Miodowa

Myśliwska

Piaskowa od nr 1 do nr 31 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste

Stalmacha od nr 31 do nr 101 nieparzyste i od nr 30 do nr 90 parzyste

Stara Kolonia

Szeroka

Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 13 Lubliniec Armii Krajowej

Droniowicka

Droniowiczki

Drozdów

Gołębia

Goplany

Gwarka

Jaskółcza

Józefa Karpego

Marii Krzyżowskiej

Marzanny

Okólna

Piaskowa od nr 45 do nr 117 nieparzyste i od 34 do nr 134 parzyste

Południowa

Rusałki

Sadowa

Skowronków

Słowicza

Stawowa

Syreny

Szczygłów

Świtezianki

Wierzbowa

Wschodnia

Żabia

Żurawia

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 12 Lubliniec ulice : Jana Nikodema Jaronia

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego od nr 27 do nr 41 nieparzyste i od nr 18 do nr 42 parzyste

Jana Liberki

Oleska

Opolska

Maksymiliana Rzeźniczka

ks. płk. Jana Szymały

św. Anny od nr 1 do nr 35

Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: płk. Stanisława Wilimowskiego 8, 42-700 Lubliniec

numer komisji: 7 Lubliniec ulice : Częstochowska od nr 1 do nr 27 nieparzyste i od nr 2 do nr 34 parzyste

Oświęcimska

Paderewskiego od nr 15 do 35 nieparzyste i od nr 36 do końca parzyste

Plac Niepodległości

Tysiąclecia

Wojska Polskiego

Związku Harcerstwa Polskiego

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Posiada funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początki PE sięgają 1952 r., kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1962 r. przyjęto nazwę Parlament Europejski. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, natomiast w Brukseli odbywa się większość prac legislacyjnych. Luksemburg jest trzecią siedzibą, gdzie znajduje się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

