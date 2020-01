WOŚP 2020 w Lublińcu. Mieszkańcy hojnie sypnęli groszem ZDJĘCIA

Już przed 15.00 padł rekord – w jednej z puszek wolontariusze zebrali ponad 2400 zł! Warto przypomnieć, że w zeszłym roku rekordowa puszka miała nieco ponad 1500 zł. A po pierwszej licytacji organizatorzy wiedzieli, że tych rekordów w lublinieckim sztabie będzie więcej! Na pierwszy rzut pod przysłowiowy młotek trafił wyjątkowy, orkiestrowy budzik! Ostatecznie sprzedano go za… 250 zł! Koszulki z logiem WOŚP również miały wyjątkowo wysokie ceny – najdroższa kosztowała 330 zł. Rekord w tym roku należy do zegara ściennego, który został sprzedany za 1000 zł.

Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbywa się co roku w lublinieckim MDK to też dobra okazja do scenicznych debiutów uczestników naszych sekcji. Oprócz wspomnianej formacji zielonej, w tym roku swój wyjątkowy występ zaliczyli tancerze NBA Young i Break Gang Young. Młodzi wystąpili obok doświadczonych już kolegów i koleżanek z sekcji… NBA i Break Gang. Tancerzy przygotował instruktor Daniel Knop.

Nieustannie do licytacji zachęcała dyrektor MDK, Agata Woźniak-Rybka oraz towarzysząca jej Katarzyna Suchara. „Otwórzcie serca, otwórzcie portfele! Bo nawet w lublinieckim szpitalu korzystamy ze sprzętu WOŚP”. Zgromadzeni widzowie chętnie na to zaproszenie odpowiadali. Jedna z licytujących stanowczo jednak odmówiła minimalnego podniesienia licytacji. Kiedy wszyscy myśleli, że to już koniec z jej strony padła deklaracja: „ Nie dam 120 zł, dam 150!”. Rekordowe kwoty padły przy obrazach wykonanych przez artystów z sekcji malarstwa emocjonalnego, prowadzonego przez Marzenę Zając. Przepiękna sowa została sprzedana za 650 zł, a koty – za 800 zł! Wysoką cenę miał również voucher na dzień spędzony z burmistrzem miasta Lublińca – Edwardem Maniurą. To było aż 500 zł.

Według wyliczeń z lublinieckiego sztabu WOŚP wygląda na to, że zeszłoroczny rekord został pobity. „W Lublińcu zebraliśmy ponad 58 429 zł ” – informuje Karolina Groblińska, szef sztabu. „Dziękuję wszystkim wolontariuszom, artystom, którzy ofiarowali swój czas i swoje talenty. Lublińczanie po raz kolejny pokazali, jak potrafią być hojni w pomaganiu – słowa podziękowania kieruję więc też w ich stronę”– dodała.