Władze Lublińca wsparły Szpital Powiatowy. To jednak nie koniec pomocy

– W dniu dzisiejszym przekazaliśmy Szpitalowi Powiatowemu w Lublińcu pierwszą partię środków higienicznych – poinformowała na oficjalnym profilu w portalu Facebook Anna Jonczyk Drzymała, Wiceburmistrz Lublińca.

Na wyposażenie SP ZOZ trafiło:

2,5 tys. masek czepkowych

20 masek typu FFP2

50 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Ponadto ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO otrzymał:

50 masek typu FFP2

30 litrów płynu do dezynfekcji rąk

– W kolejnym etapie pomocy dla naszego szpitala będzie przekazanie respiratora, jak tylko uda nam się sfinalizować zakup – zapowiedziała Anna Jonczyk – Drzymała.

O przekazaniu materiałów dla lublinieckiej placówki poinformował również burmistrz Lublińca, Edward Maniura – Zleciłem Straży Miejskiej dostarczenie do Szpitala Powiatowego w Lublińcu i do Zespołu Ratownictwa Medycznego zamówionych w ubiegłym tygodniu płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej, które dzisiaj dotarły do Urzędu Miejskiego – czytamy na internetowej stronie magistratu.