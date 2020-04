Więźniowie i więźniarki szyją maseczki. Mogą wyprodukować ich kilkaset sztuk dziennie

Niemal w tym samym czasie dyrekcja Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu zwróciła się z pytaniem o możliwość wykonywania takich produktów przez osadzone, na rzecz podopiecznych placówki, w zamian za przekazanie potrzebnych (odpowiednich) materiałów. I tak w ramach zajęć kulturalno – oświatowych skazane rozpoczęły szycie. W środę, 1 kwietnia, pierwsze 80 sztuk maseczek trafiło do ośrodka.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i jego Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu od wielu lat wspomagają różne placówki publiczne organizując akcje charytatywne. Dlatego funkcjonariusze nie mogli pozostać obojętni również obecnie, w sytuacji epidemii. Powstała idea zaangażowania skazanych kobiet do szycia maseczek.

Do ogólnopolskiej akcji społecznej szycia maseczek przyłączyła się również Służba Więzienna w Lublińcu. Skazane kobiety od kilku dni szyją maseczki dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lublińcu.

– Wszyscy jesteśmy zmotywowani do pracy, potrzebujemy jednak nowych partii materiałów, z których możemy uszyć maseczki – podkreśla zastępca dyrektora ZK Herby Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu, ppłk Iwona Wojewódka.

Dlatego administracja Zakładu Karnego czyni dalsze starania, aby pozyskać kolejne partie niezbędnych materiałów, dzięki którym maseczki będą mogły trafić do najbardziej potrzebujących.

W Sierakowie Śląskim też szyją

W związku z obecną sytuacją panującą w kraju, także Zakład Karny w Sierakowie Śląskim włączył się w akcję szycia maseczek ochronnych. Staraniem funkcjonariuszy pozyskano niezbędny materiał, a skazani w ramach koła rękodzieła bardzo chętnie włączyli się w akcję.

Jednostka pozyskała 4 maszyny do szycia, a skazani z otrzymanego materiału mogli dziennie uszyć ok. 100 szt. maseczek. Uszyte maseczki będą sukcesywnie przekazywane za pomocą lokalnych koordynatorów akcji potrzebującym placówkom służby zdrowia. Na chwilę obecną jest to Szpital Powiatowy w Lublińcu.