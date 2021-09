Widowisko „Jak Lubliniec do Polski powrócił” w Miejskim Domu Kultury

Do współpracy w projekcie zaproszeni zostali uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Efektem wspólnych działań jest widowisko słowno-muzyczne upamiętniające rok 1921 i III Powstanie Śląskie. To zbiór wspomnień, zdjęć z tego czasu, ale i powstańczych pieśni, ubranych w sceniczną formę.

Widowisko słowno-muzyczne „Jak Lubliniec do Polski powrócił” powstało w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura”, którego operatorem w województwie śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Jego ideą było stworzenie żywej lekcji historii – historii Śląska oraz Lublińca.

Połączyli siły

W widowisku „Jak Lubliniec do Polski powrócił” wystąpiło ośmioro uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 i artyści związani z MDK – Teatr po Pracy oraz muzycy. Scenariusz napisała pani Ewa Prandzioch, kierownictwo muzyczne objął Krzysztof Gembała, spektakl wyreżyserowała Agnieszka Raj-Kubat.

– Zaprezentowane widowisko okazało się wielowymiarową opowieścią o historii, kulturze i tożsamości Lublińca. Spotkanie na scenie młodych aktorów z dorosłymi nieprofesjonalistami to zarazem symboliczne spotkanie się przeszłości ze współczesnością w kontekście powstań śląskich. Bardzo Młoda Kultura jest programem, który stwarza możliwości właśnie do takich spotkań oraz do wzbudzania refleksji nad historycznymi wydarzeniami i ich umiejscowieniem aktualnej społecznej wyobraźni, a przede wszystkim w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony oraz promocji kulturowego i historycznego dziedzictwa województwa śląskiego. Cieszę się, że Instytut Korfantego stał się partnerem tego wyjątkowego wydarzenia i projektu – podsumował obecny na premierze Aleksander Lysko koordynator zadania „Bardzo Młoda Kultura” w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Uczestnicy widowiska nie kryli zadowolenia z tego, co zostało zaprezentowane na scenie. – Świetny, wzruszający, niezapomniany spektakl! Gratulacje dla Pani Reżyser, obsady aktorskiej, muzyków. Widowisko godne polecenia. Napisała w mediach społecznościowych pani Grażyna.