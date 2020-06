W Lublińcu za śmieci będziemy płacić nawet 56 zł od osoby?

Mieszkańcy obawiają się, że za śmieci zapłacą fortunę

W sprawie cen wywozu śmieci zabrali głos mieszkańcy, którzy dopytywali burmistrza skąd tak wysokie stawki. Edward Maniura wyliczył, co składa się na cenę odpadów.

– W 2017 roku opłata środowiskowa (ustalona przez Ministra Środowiska) wynosiła 74,26 zł za tonę odpadów, dziś jest to kwota 270 zł za tonę, czyli prawnie czterokrotny wzrost. Wzrosła również płaca minimalna, koszty energii, ale przede wszystkim całkowicie załamał się rynek skupu surowców wtórnych. Jeszcze 2 lata temu firmy odbierające odpady otrzymywały za plastik, szkło, makulaturę niewielkie kwoty za tonę ww. odpadów. Dzisiaj muszą dopłacić i to sporo, aby pozbyć się tzw. surowców wtórnych (ok. 800 zł za tonę, taka jest odpłatność ww. frakcji). Odkąd sięgam pamięcią za makulaturę dostawało się pieniądze, które zachęcały do jej zbierania, tak było również w czasach PRL-u. Dziś trzeba zapłacić, aby pozbyć się tego surowca. Czy to nie absurd? – pytał retorycznie burmistrz Lublińca.