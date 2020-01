W Lublińcu powstały dwa punkty "Wymiany Ciepła", czyli miejsca z ubraniami dla potrzebujących

Idea na umieszczenie "wieszaka" w Lublińcu pojawiła się u pani Iwony po lekturze artykułu internetowego na temat tej akcji w innych miastach. Jak powstał sam punkt Wymiany ciepła? - Cały materiał oraz dostęp do stolarni i narzędzi podarował dobry człowiek, który chce pozostać anonimowy. Budową zajęli się stolarze, moi współpracownicy na co dzień: Marek i Lucjan Piekarscy oraz Marian Joszko. Ze względu na brak czasu dopiero przed samymi świętami mogliśmy go przetransportować z Koszęcina do Lublińca. Transport to również pomoc tej anonimowej osoby. Tak więc mój był jedynie pomysł, cała reszta to zasługa wymienionych wyżej osób, bez nich nie byłoby wieszaka - zapewnia Iwona Bednarek.

Drugi punkt do wymiany ubrań powstał z inicjatywy Romana Budzisza, który również przeczytał o niej w internecie. Swoim pomysłem podzielił się z Wojciechem Marcinkowskim, który utorował mu kontakt z właścicielką Piekarni Cukierni Brzezina panią Bernadettą Brzeziną-Mońką. I tak wieszak "Wymiany ciepła" stanął przy Kawiarence Brzezina.