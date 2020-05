W Boronowie powstaną dwa z piętnastu zbiorników na paliwa spółki PERN. Wkrótce ruszy też budowa rurociągu

Budowa kolejnych zbiorników magazynowych w bazach paliw PERN, to odpowiedź spółki na znaczący wzrost zainteresowania świadczonymi usługami. - Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami, a także przechowywanie zapasów interwencyjnych. To już trzecia taka rozbudowa pojemności magazynowych w ramach programu Megainwestycje PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³ , drugi etap, obecnie realizowany, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ . Megainwestycje to także rozbudowa terminala naftowego i parku zbiornikowego w Gdańsku oraz budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i rurociągu naftowego Gdańsk-Płock - informuje PERN.

Wkrótce ruszy budowa gazociągu

To nie jedyne prace, jakie prowadzone są obecnie w Boronowie. W bazie paliw PERN w Boronowie trwa montaż konstrukcji stalowej płaszcza zasadniczego zbiornika o pojemności 10 tys. m³. Po rozbudowie pojemność magazynowa bazy wzrośnie do prawie 70 tys. m³. Zadanie realizowane jest w ramach II etapu rozbudowy baz paliw.