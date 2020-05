Teresa Werner promuje perfumy sygnowane własnym nazwiskiem

Jak zachwala sklep oferujący perfumy marki Teresa Werner, łączą one kontrasty – nieprzemijającą elegancję i styl oraz odwagę, aby sięgać gwiazd i nie bać się być sobą. "Wysoka jakość zapachów stworzonych przez francuskie domy perfumeryjne stanowi wstęp do fascynującej przygody". Oprócz perfum damskich, pod marką Teresy Werner znalazły się też perfumy męskie.

W naszej galerii prezentujemy perfumy promowane przez Teresę Werner. Sami oceńcie, czy warto się skusić.

Gwiazda z Koszęcina

Teresa Werner to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Mieszka w Koszęcinie, pochodzi z Nakła Śląskiego, ale jej sława sięga o wiele dalej. Zanim rozpoczęła karierę solową, wiele lat występowała z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Egzamin do zespołu zdała już w wieku 16 lat i od tamtej pory z muzyką się nie rozstaje. Występowała na scenach największych teatrów świata, na Broadwayu i w Carnegie Hall. W 1991 roku reprezentowała „Śląsk” na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Południowej Afryki; zajęła pierwsze miejsce. W 2011 wydała singiel „Miłość jest piękna”. Wkrótce ukazał się pierwszy album artystki „Spełnić marzenia”, który uzyskał status platynowej płyty. Kolejny krążek „Szczęśliwe chwile” z 2014 także świetnie się sprzedaje. Na punkcie najnowszej płyty „Miłość to nie zabawa”, wydanej zaledwie kilka tygodni temu, fani oszaleli.