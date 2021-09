Te rzeczy nam się nie podobają. Największe minusy życia w Lublińcu. Na co wskazują mieszkańcy? Sprawdź!

Jakie są minusy życia w Lublińcu? Spytaliśmy o to samych mieszkańców. Zobaczcie, co wskazali LISTA WAD

Lubliniec to urocze miasto, nie ma co się o to spierać. Kochamy je. Jesteśmy z niego dumni. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegamy wad. Nie ma miejsc idealnych...

Z niektórymi sprawami musimy się pogodzić, inne można z pewnością jeszcze poprawić, by w Lublińcu żyło się jeszcze lepiej. Co to takiego?

Zapytaliśmy naszych Czytelników o to, jakie widzą minusy życia w Lublińcu. Oto co odpowiedzieli! Obejrzyj galerię i dowiedz się, jakie odpowiedzi najczęściej padały.