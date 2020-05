Targowisko w Lublińcu oblężone. Czy znów zostanie zamknięte?

Podczas wtorkowego targu zielnego w Lublińcu nie udało się nie zauważyć, że mieszkańcy nie zachowywali bezpiecznych odległości zalecanych w czasie epidemii przez służby sanitarne. Ścisk, jaki panował na targowisku zauważyli nie tylko mieszkańcy, ale i radni miejscy, którzy sprawę poruszyli podczas odbywającej się tego samego dnia sesji.

Gdzie zasady bezpieczeństwa?

Na sytuację podczas targu zwróciła szczególną uwagę radna Czesława Włuka, której zdaniem mieszkańcy są narażeni na niebezpieczeństwo podczas tak bliskiego kontaktu, a sytuacja może się pogorszyć wraz z otwarciem placu głównego targowiska.

- Zdaję sobie sprawę, że każdy chce funkcjonować, ale tak na dobrą sprawę na naszym targu tylko jedno czy dwa stoiska są z Lublińca (u których także można kupić nowalijki czy sadzonki na terenie gospodarstwa). Moje obawy wiązały się z bezpieczeństwem kupujących. Tak naprawdę targ to teren, gdzie bardzo trudno dopilnować każdego człowieka, aby zachował dystans, zasady bezpieczeństwa i higieny. W zeszłym tygodniu po pozytywnej opinii sanepidu targ został otwarty. Pierwsze dwa dni było w miarę spokojne, natomiast to co się dziś działo, to było jednym wielkim chaosem. Naprawdę musimy pamiętać, że zagrożenie wirusem nie minęło - relacjonowała na swoim profilu społecznościowym Czesława Włuka.