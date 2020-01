Tak powstaje centrum przesiadkowe w Lublińcu. Jak wygląda plac budowy?

W Lublińcu przy dworach PKS i PKP trwa budowa centrum przesiadkowego „park and ride” z drogami rowerowymi. Realizacja inwestycji, której koszt to ok. 19,4 mln zł, ma potrać do 31 maja 2020.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania 19.400.000 zł, w tym koszt dokumentacji projektowej 400.000 zł. Każde zdjęcie opisane jest datą jego wykonania. Na przygotowywane od kilku lat zadanie miasto pozyskało unijne dofinansowanie – najpierw 10 mln zł, a następnie kolejne 7,6 mln zł. Według projektu parking pomieści 100 pojazdów. Tak duża inwestycja musi się niestety wiązać z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców - od wielu miesięcy nie można już parkować na placu manewrowym przed dworcem, wyłączono z ruchu część ulicy Paderewskiego, a ostatnio z ruchu wyłączono skrzyżowanie ulic Oświęcimskiej i Paderewskiego oraz dojazd do samego dworca. Także piesi muszą korzystać z tymczasowo wyznaczonych przejść, by dostać się z dworca do dalszej części miasta. Pytany niedawno przez mieszkańców o odpłatność za parkowanie na terenie centrum przesiadkowego, burmistrz Edward Maniura odpowiedział: – Z uwagi na dofinansowanie (85 proc. z UE) co najmniej przez 5 lat parking będzie bezpłatny. Czteropoziomowy parking będzie bezpłatny Przypomnijmy, że w planie jest m.in. budowa czteropoziomowego parkingu na minimum 100 miejsc, wiaty przystankowej z miejscami postojowymi dla autobusów, parkingu dla rowerów na minimum 60 miejsc z samoobsługowym punktem naprawy i przebudowa istniejącego budynku dworca PKS. Wykonawca inwestycji, realizowanej w formule "zaprojektuj i wybuduj" to firma Adamietz Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. Przygotowując projekt oparła się na programie funkcjonalno - użytkowym i opracowanej wcześniej koncepcji. Według projektu parking pomieści 100 pojazdów. Realizacja inwestycji, której koszt to ok. 19,4 mln zł, ma potrać do 31 maja 2020. Flesz - Polacy żyją krócej. Co nas zabija? Wideo