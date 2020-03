Szpital neuropsychiatryczny w Lublińcu odpiera ataki hejterów

W piątek dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu wydała oświadczenie o następującej treści:

OŚWIADCZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO W LUBLIŃCU Z DNIA 27.03.2020 roku:

W związku z rozpowszechnianiem w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji i naruszania dobrego imienia Szpitala, informuję, iż Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu nie odmówił wolontariuszom przyjęcia maseczek ochronnych dla personelu placówki.

Do dnia 26.03.2020 r. do godziny 14:28 żadna osoba nie wystąpiła do Dyrekcji Szpitala z taką propozycją.

Dopiero po ukazaniu się bardzo niepochlebnych i krzywdzących komentarzy pod adresem WSN w mediach społecznościowych otrzymaliśmy propozycję przekazania Szpitalowi maseczek ochronnych szytych przez wolontariuszy, z której chętnie skorzystamy.

Niezależnie od powyższego pragnę wskazać, iż Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu zapewnia pracownikom Szpitala zabezpieczenia środków ochrony indywidualnej stosowne do specyfiki komórek organizacyjnych oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej regionu.