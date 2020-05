Święto Młodej Sztuki w Lublińcu – przygotowania trwają! Dla dzieci z sekcji rękodzieła zostały przygotowane specjalne paczki artystyczne z materiałami niezbędnymi do przygotowania wystawowej pracy. arc MDK Lubliniec

Święto Młodej Sztuki to coroczne wydarzenie prezentujące twórczość artystów działających w sekcjach Miejskiego Domu Kultury. W tym roku okoliczności wymagają od organizatorów, by zrobić to w nowej formie.