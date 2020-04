Stabilna sytuacja w Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Lublińcu, od przyszłego tygodnia pomocy w "DPS Zameczek" mają udzielić dodatkowe dwie osoby duchowne, będą pracowały na nocnej zmianie. Pracownicy, którzy przebywali na kwarantannie, po przeprowadzeniu testów, otrzymali wyniki ujemne, będą więc gotowi do podjęcia pracy, a tym samym odciążenia osób, które teraz zajmują się naszymi podopiecznymi.

- W przyszłym tygodniu będzie przeprowadzona dezynfekcja kuchni, zrezygnujemy więc z usług firmy cateringowej i wrócimy do przygotowywania posiłków na miejscu. Od kilku dni żaden z naszych mieszkańców nie gorączkował i nie zgłaszał złego samopoczucia. Pozwala nam to mieć nadzieję na to, że uda nam się pokonać tę trudną sytuację i będziemy mogli wrócić do normalności. W tym miejscu bardzo chciałabym podziękować wszystkim firmom i osobom prywatnym, które wspierały i wspierają nas w tych trudnych chwilach, dostarczając m.in. środki ochrony indywidualnej, ale również wypieki i słodkości - poinformowała dyrektor DPS Zameczek, Dagmara Imiołczyk.