Sprawca kradzieży pojazdu w Sierakowie Śląskim został zatrzymany

Zgłoszenie dotyczące kradzieży pojazdu stróże prawa otrzymali w ubiegły czwartek. Z pierwszych ustaleń wynikało, że w nocy z 3 na 4 czerwca tego roku nieznany sprawca dokonał kradzieży fiata zaparkowanego na ulicy Lublinieckiej w Sierakowie Śląskim. Pojazd od dłuższego czasu był nieużywany, gdyż był przeznaczony do sprzedaży. Stróże prawa rozpoczęli poszukiwania samochodu oraz sprawcy kradzieży.

Sprawca otrzymał już zarzuty

W sobotę, na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Rędziny skradziony pojazd został odnaleziony, a już we wtorek, wcześnie rano kryminalni zatrzymali sprawcę kradzieży. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec gminy Ciasna. Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu, a następnie doprowadzony do lublinieckiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży pojazdu. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za kradzież fiata grozi mu kara do 5 lat pobawienia wolności.