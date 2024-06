Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Droga w kierunku Gliwic zablokowana! Na miejscu pracują służby ratunkowe

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Droga w kierunku Gliwic zablokowana!

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek 11 czerwca, około godziny 9 na autostradzie A1, w kierunku Gliwic. Zdarzenie miało miejsce na 461 kilometrze drogi. Doszło tam do zderzenia busa z samochodem ciężarowym.

- Na 461 km doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Droga zostanie całkowicie zablokowana na czas wykonywania czynności przez służby - poinformowała śląska policja.

Wyznaczono objazd przez węzeł Woźniki. Policja apeluje do kierujących o ostrożność. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do około godz. 14.45.

Więcej informacji wkrótce.