W sobotę 13 czerwca z powodu burzy i ulewnego deszczu strażacy z Woźnik mieli ręce pełne roboty. b

O godz 17.02 strażay z OSP w Woźnikach zostali wezwani do pompowania wody po bardzo silnych opadach z posesji przy ul.Harcerskiej,Tarnogórskiej oraz Powstańców, a także do drzewa pochylonego na linie elektryczna przy ulicy Kolejowej. W sumie trzy zastępy pracowały do późnych godzin wieczornych.